Você não tem escolha. A próxima vaga no STF precisa ser de uma mulher e ela terá de ser negra.

Não se trata de uma opção entre outras. Como diz Afonso Borges, é a única resposta que pode existir, num país erguido com base na exploração e onde as mulheres negras continuam na base de uma pirâmide social perversa.

Na verdade, a própria ideia de que, uma vez mais, um homem branco escolherá quem fará parte da corte máxima do país já deveria ser uma constatação do fracasso do projeto de que todos somos iguais. Não se trata de uma concessão que nós faremos a elas. Insisto: a palavra "escolha" nem sequer faz sentido na construção de um Brasil compatível com a promessa da democracia.

Um gesto de dignidade e de respeito seria o de consultar movimentos sociais, sociedade civil, juristas e ativistas negras para saber qual o nome elas escolherão. Não você, teus assessores e as lógicas nem sempre transparentes do Planalto Central.

Sim, sabemos que não é isso que diz a Constituição. Mas nosso documento fundador da redemocratização tem um sentido explícito de cidadania. E colocar na corte uma mulher negra é um ato de cidadania.

Não apenas para iniciar um processo para asfixiar a era da história única. Mas também para que meninas espalhadas por todo o país se sintam representadas. Que o sonho possa existir.