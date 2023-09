Outra preocupação se refere ao setor de educação. "O fechamento e o confisco de bens da ordem religiosa jesuíta e da Universidade da América Central elevam para 27 o número de universidades fechadas", afirmam.

O apelo do Brasil e dos demais países, porém, é para que Ortega aceite cooperar e que permita a entrada de relatores da ONU que irão investigar a situação.

"Pedimos às autoridades que iniciem uma cooperação com os mecanismos internacionais de direitos humanos, que lhes permitam acesso para investigar alegações de violações de direitos humanos e que renovem o diálogo com o Escritório do Alto Comissariado e o sistema interamericano de direitos humanos", afirmam.

"Incentivamos a ONU e as instituições financeiras internacionais a intensificar os esforços para garantir a transparência e a responsabilidade dos fundos fornecidos às autoridades do governo nicaraguense, assegurando que eles ajudem as pessoas mais vulneráveis", declaram.

Para completar, o Brasil e os demais países pedem que Nicarágua "liberte todos os presos políticos e inicie um diálogo de boa fé com a comunidade internacional".