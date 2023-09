O governo usou o encontro para pedir uma desescalada, a volta do diálogo e uma solução pacifica do conflito. "Não há solução militar. Só uma solução politica que leve em consideração as preocupações legitimas de segurança de todos os envolvidos", disse.

O chanceler pediu que a ONU ajude as partes implicadas na guerra a aceitar um diálogo e insistiu que o Brasil defende a medição como um instrumento diante desse cenário. Mas alertou que o "espaço para diplomacia esta se encurtando".

Ele ainda acredita que "ambos os lados devam ser ouvidos" para que a a guerra seja encerrada, contradizendo as percepções de europeus, americanos e ucranianos de simplesmente isolar a Rússia.

"Falar apenas com um dos lados não vai resolver", alertou. Seu alerta foi dado horas antes de os presidentes Lula e Zelensky se reunirem em Nova York, nesta quinta-feira.

Mauro Vieira ainda mandou um recado aos aliados dos ucranianos que, nos últimos meses, despejaram bilhões de dólares em armas para Kiev. Segundo ele, o Brasil reconhece o direito à autodefesa. Mas governos precisam reconhecer que a escalada no conflito, "com armas ainda mais sofisticadas, munição e ameaças nucleares", minam a segurança internacional para além do campo de batalha.

Vieira evitou citar textualmente o governo de Vladimir Putin. Mas insistiu que o conflito está tendo "graves consequências para a população local" e denunciou a destruição da infraestrutura do país que amplia a crise humanitária.