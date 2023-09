Caro secretário-geral da ONU António Guterres,

Como ocorre todos os anos, líderes internacionais usaram o palco mais famoso da diplomacia nesta semana para proferir seus discursos, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU.

Mas, enquanto promessas de paz e desenvolvimento ecoavam ainda pelas salas do prédio de Nova York, a Rússia lançava uma operação de grande escala sobre o território ucraniano, os sauditas anunciaram que iriam desenvolver uma bomba atômica se o Irã seguir na mesma linha, gangues no Haiti declaravam que iriam derrubar o primeiro-ministro, o Azerbaijão iniciava uma ofensiva militar no enclave de maioria armênia Nagarno-Karabakh, centenas de imigrantes desembarcaram em Lampedusa e o calor era evidente nas cidades brasileiras.

Naquele dia, cerca de mil crianças morreram no mundo vítimas de diarreia. Em completo silêncio e ignoradas.

A cada minuto de discursos cuidadosamente elaborados, uma criança morria de pneumonia. Em completo silêncio e ignorada.