Durante a conversa, que ocorreu depois de vários episódios de desencontros entre os dois líderes, Zelensky defendeu sua visão sobre o conflito e ainda pediu que Lula mantenha o embaixador Celso Amorim nas conversas que estão ocorrendo a portas fechadas entre as principais potências.

Desde meados do ano, reuniões com cerca de 30 países tentam fazer avançar ideias sobre como construir uma relação de confiança entre as partes beligerantes. Amorim participou tanto do encontro realizado na Dinamarca como na Arábia Saudita, ainda que nesta segunda de forma remota.

Lula, durante a conversa, confirmou que o Brasil não vai se retirar e que Amorim continuará a representar o país.

A reunião havia sido um pedido de Zelensky e foi considerada pelo governo brasileiro como uma oportunidade importante para desfazer um mal-estar. Segundo fontes no Palácio do Planalto, houve "unanimidade" em aceitar o encontro.

A condição que Lula impôs foi a de que a reunião não dominasse a repercussão da viagem. Por isso, foi proposto que o encontro ocorresse fora do dia do discurso do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU, dia 19 de setembro. Tampouco era interessante para o Brasil que a cobertura midiática abafasse o encontro e o lançamento de uma iniciativa conjunta entre Lula e Joe Biden, o presidente americano.

Por esse motivo, foi sugerido aos ucranianos uma reunião ao final da viagem, o que foi acatado por Kiev.