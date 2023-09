"Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48% e estamos em vias de lançar o Plano de Transformação Ecológica, elaborado conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente, com o objetivo de mudar o paradigma econômico do Brasil, em bases sustentáveis e inclusivas", disse.

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, também destacou o trabalho para a demarcação de terras, com mais de 130 grupos trabalhando com esse objetivo. Segundo ele, houve um "intenso enfraquecimento" de órgãos sob o governo Bolsonaro e sua pasta avança na expulsão de invasores de terras indígenas.