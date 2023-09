Como o sr. tem visto a reação dos investidores estrangeiros diante dessa nova fase da economia brasileira?

Também de forma positiva. Igualmente surpresos. Os bancos e fundos de investimentos hoje enxergam a economia brasileira com um nível de controle responsável, o que é muito importante. Investidor está interessado que seu capital possa trazer um retorno de médio e longo prazo, ele tem uma preocupação social. É positiva a visão do mercado, que avalia a importância da responsabilidade fiscal e responsabilidade econômica no Brasil.

O outro destaque é o respeito ambiental. Dado que o Brasil tinha, no governo anterior, uma situação de descontrole sobre políticas ambientais e leniência explicita sobre procedimentos que agrediam o meio ambiente e permitiu invasão de terras indígenas. O governo atual estabeleceu uma conduta elogiável de compromissos com a proteção ambiental, o que refletiu muito positivamente na imagem de investidores internacionais, desbloqueando vetos que existiam em relação a investimentos no país.

Quem fez isso?

Investidores japoneses e europeus, que tinham cessado a análise de investimentos no Brasil enquanto não houvesse uma política clara de respeito ambiental. Nesses dez meses, isso foi reconquistado. Eu classificado como uma vitória do atual governo, não que não possa merecer reparos, como no episódio da Petrobras no Norte do país, que classifico como equívoco, mas é menos representativo no reflexo para os investidores.

E quais são os pontos de atenção destacados por esses investidores, em relação ao Brasil?