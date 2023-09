Nós respeitamos a independência dos Poderes. Mas no projeto no Senado não estava apenas a questão do marco temporal e outros aspectos eram tão grave quanto. Continuamos acreditando que Supremo vai derrubar

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas

Pare ele, o voto acelerado no Senado não foi uma forma de afrontar o STF. "Eles quiseram mandar um recado ao seu público, conservador e bolsonarista. Isso coloca mais uma vez a polarização entre Congresso e Supremo e joga cada vez mais o STF nessa condição de legislador. Não entendo isso como um ativismo judicial. O Supremo foi provocado", analisou.

Na ONU, o tema do marco temporal e as condições dos povos indígenas entrarão nos debates que ocorrem ainda nesta quinta-feira, sobre o Brasil.

No início da semana, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos aplaudiu o voto do STF sobre o marco temporal. Mas a entidade alertou que a garantia dada pelo Judiciário não é suficiente e já se dizia preocupada com a possibilidade de que projetos de lei, no Congresso, acabem afetando os direitos de povos indígenas.

Para a ONU, a mensagem ao Legislativo é a mesma enviada ao STF: "Não deve haver limitação para demarcação para terras".