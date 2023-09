De acordo com o grupo de entidades, apesar de o STF (Supremo Tribunal Federal) tenha vetado o marco temporal, na semana passada, a aprovação do projeto de lei no Senado é uma "ameaça que inviabilização as demarcações de terras indígenas" e promove "destruição de direitos fundamentais e humanos dos povos indígenas no Brasil".

Para o grupo, a aprovação é uma de uma "flagrante inconstitucionalidade", "um atentado à democracia e separação dos poderes e pode impor, se promulgado, sérias violações de direitos fundamentais e humanos aos povos indígenas do Brasil".

Os indígenas e ambientalistas destacaram que, na ONU em 2022, ficou estabelecida a "necessidade de demarcar territórios indígenas e rejeitar a tese do marco temporal" em recomendações por 25 países. Segundo eles, o estado brasileiro aceitou a sugestão.

Segundo eles, além da questão do marco temporal, "o projeto apresenta uma série de retrocessos que destituem direitos constitucionais e levariam a danos ambientais irreparáveis, inviabilizando o compromisso feito pelo governo de zerar o desmatamento até 2030".

São estes:

Estabelece que a demarcação poderá ser contestada em todas as fases do processo administrativo, o que dificultaria sua finalização;