Para Danese, a missão precisa respeitar a soberania do Haiti e defendeu que as "causas estruturais" da crise sejam lidadas. Na visão do diplomata brasileira, uma solução política cabe exclusivamente aos haitianos.

O governo americano indicou que também poderia apoiar a missão com US$ 200 milhões, mas que não iria disponibilizar soldados.

A solução veio da África, com o governo do Quênia aceitando liderando a missão com o envio de mil homens e com o apoio da Jamaica, Barbados, Antigua e Barbuda.

A operação era um pedido do próprio governo do Haiti, que lida há meses com a violência de gangues e a impossibilidade de garantir serviços básicos.

Resistência de China e Rússia

O segundo problema era a resistência da China e da Rússia a uma nova missão, insistindo que a ONU não deveria agir com uma intervenção militar. Para Pequim, a questão de segurança é apenas uma parte do problema no Haiti e instrumentos reais de desenvolvimento precisam ser estabelecidos para que a crise seja superada.