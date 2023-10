De acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia, implementado pelo Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, o mês de setembro registou uma temperatura média da superfície de 16,38°C.

Este valor foi 0,5°C superior à temperatura do anterior mês de setembro mais quente, em 2020, e cerca de 1,75°C mais quente para o mês de setembro em comparação com o período de referência pré-industrial de 1850-1900.

"Desde junho, o mundo tem registado um calor sem precedentes em terra e no mar. As anomalias de temperatura são enormes, muito maiores do que tudo o que já vimos no passado", declarou.

"A extensão do gelo marinho de inverno na Antártida foi a mais baixa de que há registro para esta época do ano. O que é especialmente preocupante é que o fenómeno de aquecimento El Niño ainda está se desenvolvendo, pelo que podemos esperar que estas temperaturas recordes continuem durante meses, com impactos em cascata no nosso ambiente e na nossa sociedade", afirmou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.