Numa demonstração do grau de ameaça que o caso representa para a segurança internacional, o encontro do Conselho da ONU ocorrerá a portas fechadas. A reunião está marcada para as 15h de Nova York.

Para representantes da ONU, a região está "à beira do abismo".

Mas os ataques também representam um colapso das esperança do governo de Joe Biden de construir uma nova relação de poder no Oriente Médio e reorientar a estratégia para a região. Estava planejado que, nas próximas semanas, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajaria para Ryad e Tel Aviv, na esperança de concretizar a normalização política entre Arábia Saudita e Israel.

Se realizado, o ato poderia mudar a história da região. Mas os americanos apostavam que o reconhecimento de Israel por parte dos sauditas também abriria caminho para que Tel Aviv aceitasse negociar e ceder inclusive no bloqueio que impõe sobre Gaza.

Agora, com os ataques do Hamas, qualquer possibilidade de Israel ceder está enterrada. E, para diplomatas envolvidos no diálogo, a normalização fica suspensa e sem data para voltar a ser debatida.

Enquanto isso, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, telefonou para os líderes do Hamas, num sinal interpretado pela comunicado como uma clara chancela de Teerã aos atos dos últimos dias. Analistas e diplomatas concordam que os ataques servem de um alerta dos iranianos aos rivais sauditas, de que não haverá normalização da relação com Israel, enquanto as reivindicações palestinas não sejam atendidas.