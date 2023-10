O comunicado destaca como "os terroristas do Hamas massacraram famílias em suas casas, bem como mais de 200 jovens que participavam de um festival de música, e sequestraram mulheres idosas, crianças e famílias inteiras que agora estão sendo mantidas como reféns, enquanto o mundo inteiro assiste horrorizado".

A declaração é ainda um reconhecimento de que Israel tem o direito de se defender "contra essas atrocidades". Mas é para aliados e potências regionais que o recado é direcionado.

Também pedimos a outros grupos extremistas ou a qualquer Estado que possa tentar tirar proveito da situação, em especial o Irã, que não tente explorar essa situação para outros fins ou estender o conflito para além de Gaza.

Comunicado assinado por França, Alemanha, Itália, Reino Unido e EUA

Teerã é considerado como o principal aliado dos Hamas e, segundo analistas, teria interesse em impedir qualquer normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita, seu grande rival regional.

O temor é de que, em um conflito que possa sair do controle ou se espalhar, o Hamas conclame o Irã a sair ao seu resgate. Outro recado do comunicado é direcionado do Hezbollah, também um aliado de Teerã e que, do Líbano, vem demonstrando simpatia ao Hamas.

Para os cinco países, o grupo que atacou os israelenses não representa os interesses do povo palestino.