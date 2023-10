As informações foram levadas pelo governo brasileiro para a reunião do Comitê Executivo do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. A agência estima que cerca de 40 países reconhecem solicitações de refúgio cujo fundado temor se relaciona a perseguições motivadas por orientação sexual e por identidade de gênero. Mas, no caso brasileiro, o que chama a atenção é a existência de um procedimento simplificado.

Ainda em maio, a ONU emitiu uma nota parabenizando o Conare pela "decisão de tornar mais eficiente o processo de reconhecimento da condição de refugiada às pessoas LGBTQIA+ que buscam proteção internacional no Brasil em razão de graves perseguições e discriminação nos países de origem".

A proteção a pessoas refugiadas LGBTQIA+ pelo Brasil é reflexo de uma postura responsável e exemplar para a garantia dos direitos humanos dessas pessoas, incluindo o direito de simplesmente serem quem são. Esta é uma conquista de toda a sociedade.

Davide Torzilli, representante do ACNUR Brasil

De acordo com a ONU, a primeira solicitação de reconhecimento da condição de refugiado em razão de temor de perseguição com base na questão de gênero ocorreu em 2002. Naquele momento, um casal de homens colombianos vivia em uma região com elevadas taxas de violência homofóbica praticada por grupos armados.

Num outro levantamento feito em colaboração pela entidade, foram identificadas 369 solicitações de refúgio entre 2010 e 2016 cujo temor de perseguição está relacionado a questões ligadas à orientação sexual e à identidade de gênero.