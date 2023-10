Os fundos estarão disponíveis desde a entrada em vigor dos cronogramas de eliminação de tarifas entre os produtos.

"O mecanismo será coberto por um programa financeiro especial no âmbito do orçamento da União Europeia, sem prejuízo do financiamento de outros recursos financeiros", afirma. O plano prevê ainda recursos do Banco Europeu de Investimento e outros Bancos Regionais de Desenvolvimento.

Protecionismo

Um dos pontos centrais do texto do Mercosul é o de impedir que questões ambientais ou trabalhistas se transformem em justificativas para barreiras comerciais. Assim, o texto afirma que os dois blocos "são da opinião de que as medidas protecionistas que são inconsistentes com as regras da OMC não oferecem soluções para enfrentar esses desafios, dado seu impacto prejudicial sobre as economias nacionais e, em última análise, para a obtenção do desenvolvimento sustentável".

O texto ainda defende um "sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório" e que será isso que "levará ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentáveis, permitindo particularmente que os países do Mercosul enfrentem melhor os efeitos adversos da mudança climática".

Os governos se comprometem a "melhorar suas leis e políticas relevantes de modo a garantir níveis altos e eficazes de proteção ambiental e trabalhista". O texto ainda sugere que os governos se comprometam "a não enfraquecer os níveis de proteção proporcionados pela legislação ambiental ou trabalhista nacional com a intenção de incentivar o comércio ou o investimento".