Os cerca de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e esperam para serem retirados da região terão de esperar por um acordo entre Egito, Israel e EUA para que possam deixar a zona sob conflito. Fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que tratativas estão ocorrendo neste sentido. Mas que não há uma previsão ainda de quando isso poderia ocorrer.

Neste sábado, a fronteira de Gaza com o Egito foi aberta para a entrada de 20 caminhões, levando remédios e alimentos para os palestinos. Mas a fronteira não foi liberada para a saída de pessoas.

O chanceler Mauro Vieira, que esteve no Cairo para uma cúpula neste fim de semana, aproveitou os encontros para também tratar com as autoridades egípcias da situação dos brasileiros. Para que eles possam sair, a única maneira seria usar essa fronteira ao sul da Gaza, com o Egito.