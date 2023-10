Pensei que estava sozinho nessa situação de caçar palavras para descrever o que via em imagens que não pareciam reais. Até que me dei conta que há mais gente comigo. Na verdade, uma instituição inteira: as Nações Unidas.

A cada dia que passa, o que vejo é o serviço de imprensa da ONU, sua cúpula e seus speech writers desesperados. Não há mais, no dicionário, equivalentes para aquelas lágrimas. Não há mais, na lista de sinônimos, um espelho para o corpo de um garoto que tremia depois de um bombardeio.

Tudo começou com declarações de que os atentados do Hamas causaram "profundo choque". À medida que os detalhes surgiram, os comentários migraram para uma "condenação inequívoca", enquanto líderes se diziam "horrorizados".

Em Gaza, a crise também obrigou a instituição a sair em busca de definições. O que era inicialmente uma "preocupação profunda" passou a ser um "necrotério", "inferno" ou "tragédia":

Em termos legais, houve também uma transformação. Passamos de "possíveis violações do direito humanitário internacional" para crimes de guerra, crimes contra a humanidade e até risco de genocídio. Tudo isso em apenas duas semanas.

Neste sábado, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, lançou mão de mais uma definição insuficiente e cada vez mais vazia: "pesadelo".