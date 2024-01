De acordo com o governo, o pagamento da dívida "fortalece a imagem do Brasil no cenário internacional global e regional, reafirma o compromisso do país com o multilateralismo e reforça a capacidade de atuação diplomática em prol dos interesses nacionais e dos princípios que regem a política externa brasileira".

Em nota, o governo indicou que país pagou "integralmente suas contribuições ao orçamento regular da Organização das Nações Unidas (ONU), no valor aproximado de R$ 289 milhões, e quitou passivos de R$ 1,1 bilhão referentes a missões de paz da ONU".

"Dessa forma, além de assegurar o direito de voto do país na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2024, o Brasil reforçou o seu compromisso com o multilateralismo, com a Organização e com a sua atuação internacional", afirmou o Itamaraty, em nota publicada nesta quinta-feira.

Ainda nos primeiros meses de 2023, os pagamentos permitiram a recuperação do direito de voto em organismos como a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO), a Agência Internacional de Energia Atômica (Aifa), a Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq) e o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Se a dívida com os órgãos internacionais era elevada já no governo de Dilma Rousseff, ela atingiu um ponto que passou a gerar constrangimentos para os diplomatas brasileiros durante o governo de Jair Bolsonaro.

O resultado foi o descrédito do país, inclusive em negociações multilaterais e ações internacionais.