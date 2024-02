Brasil faz mobilização para desembarcar em Cuba com 6 mil livros

As embaixadas do Brasil na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México atuaram para buscar as obras e enviar para Havana.

Os livros serão vendidos a um preço mais baixo, diante da crise econômica que atravessa a ilha. Outros ainda serão doados para instituições, bibliotecas de bairro e centros culturais por Cuba. A meta é de que a nova literatura brasileira seja promovida pelo país.

A delegação brasileira será liderada pela própria ministra da Cultura, Margareth Menezes e o evento - o mais importante da agenda cultural de Cuba - começa no dia 15 de fevereiro.

Mas até sua data de inauguração acabou sendo pautada pelo Brasil. Originalmente, o evento era para acontecer a partir deste fim de semana, o que significava que se chocaria com o carnaval no Brasil.

Após gestões por parte do Itamaraty, o evento aceitou modificar suas datas e esperar o fim do carnaval no país convidado.

A relação entre Brasil e Cuba foi praticamente desmontada ao longo de sete anos, com a retirada de embaixadores de Havana e de Brasília, uma queda profunda no comércio bilateral e a troca de farpas em público por parte do governo de Jair Bolsonaro e da diplomacia cubana.