Extrema direita salta na França e Alemanha, e pode ser 3º maior força da UE

A eleição para o Parlamento Europeu, que ocorre em junho, pode ser um momento decisivo para o movimento ultraconservador e para o próprio continente. Pela primeira vez, pesquisas de opinião apontam que a extrema direita lidera as intenções de voto ou apresenta resultados expressivos em algumas das maiores economias do bloco. Se confirmadas as projeções, esses partidos podem se transformar na terceira maior força política no Parlamento Europeu.

De acordo com a Portland Communincations, candidatos dos dois partidos de extrema direita da França podem obter até 39% dos votos. Enquanto isso, o grupo do presidente Emmanuel Macron, de centro, aponta para um resultado de apenas 14%.

No caso francês, a pesquisa foi realizada no final de janeiro, enquanto agricultores já se mobilizavam para um protesto que ameaçou paralisar as grandes cidades do país.