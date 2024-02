Itamaraty: Sindicato cobra apuração contra diplomatas em reunião golpista

Nesta quinta (15), a Presidência da República vetou a transferência de um diplomata que estava na reunião de julho de 2022, na qual o então presidente Jair Bolsonaro e seus aliados falaram abertamente sobre a possibilidade de uma ruptura democrática.

Comarci Nunes Filho, que atualmente estava na assessoria de comunicação do Itamaraty, seria transferido para trabalhar na equipe de comunicação do G20, presidida pelo Brasil em 2024.

Paulo Pimenta, ministro de Comunicações, afirmou ao UOL que a transferência não chegou a ser efetivada e que mandou suspender qualquer medida neste sentido.

Quem são os diplomatas que estavam na reunião

A reunião aconteceu em de julho de 2022. O vídeo do encontro estava no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Agora, seu conteúdo faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Em vários momentos do encontro, Bolsonaro pede a seus ministros que atuem para impedir a vitória do adversário, o presidente Lula.

Além de Comarci Nunes Filho, estava no local o embaixador Fernando Simas, naquele momento o secretário-geral do Itamaraty. O encontro deveria ter contado com a presença do chanceler Carlos França. Mas o ministro estava em reuniões do G20. No encontro ainda estava presente o embaixador André Chermont de Lima, chefe do cerimonial da presidência.