Silvio Almeida defenderá na ONU criação de Estado palestino, pedido de Lula

O Brasil vai defender no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira (26) a criação de um Estado palestino e irá denunciar os crimes cometidos contra a população civil. Falando em nome do governo brasileiro, o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, colocará a situação em Gaza com um dos focos de seu discurso.

A mensagem, obtida com exclusividade pelo UOL, vai reforçar a linha já adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silvio Almeida, portanto, vai condenar os ataques terroristas do Hamas, do dia 7 de outubro de 2023 e que deixaram mais de 1,2 mil mortos em Israel. Mas o discurso também vai apresentar um repúdio ao "uso da força desproporcional" de Israel contra os palestinos, e que já deixou mais de 30 mil mortos.

Um dos aspectos centrais da mensagem do Brasil ainda será a da urgência no estabelecimento de uma solução com dois estados vivendo lado a lado.