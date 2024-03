'O que mais falta em Cuba é esperança', diz escritor Leonardo Padura

Há um pensador cubano da metade do século 19 que, quando começa a guerra de independência, ele se opõe à luta armada contra a Espanha. E afirma que é um erro. Ele defendia que houvesse um acerto com a Espanha, que os direitos que Cuba necessitava fossem dados para que as coisas funcionasse melhor. Naquele momento, era o território mais rico da Espanha. Ele dizia que preferia que falássemos castelhano e não inglês. Ele sabia o perigo que poderia ser a independência. Foi muito criticado. Com 30 anos de distância, ele via o que ocorreria com Cuba.

A independência se frustrou pela intervenção militar dos EUA, em 1898. A guerra contra a Espanha estava em um impasse. Cuba não conseguia ganhar. Mas a Espanha estava derrotada. E vem a intervenção militar americana. Neste contexto é que eu situo a primeira parte desse livro, entre 1909 e 1910.

O que ocorre em Cuba a partir dessas intervenções americanas?

Elas provocam no país uma grande frustração do sentimento nacional. Mas, ao mesmo tempo, traz grandes investimentos em infraestrutura e a modernização do país. Se querem um neocolonialismo, precisam que as coisas funcionam. Então, constroem edifícios, estradas, o Malecon em Havana. Chegam os automóveis e a cidade se moderniza.

E na segunda parte do livro você entra nos anos de Obama...

De fato, em minha obra anterior, a "Transparência do Tempo", a história termina em outubro de 2014. E há um pequeno epílogo no qual o personagem Mario Conde, em 17 de dezembro de 2014, acorda pela manhã com a sensação de que há algo que está prestes a ocorrer. E assim termina a história.