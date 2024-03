Cuba vive maior êxodo desde revolução

A realidade é que essa desesperança é baseada em fatos reais. Com a guerra na Ucrânia e a crise na Venezuela, Cuba deixou de contar com seus aliados em Moscou e Caracas no fornecimento de combustível. O resultado: frequentes apagões pelo país e o uso da energia para abastecer os hotéis com turistas estrangeiros.

Em outubro de 2023, por exemplo, o déficit de energia era equivalente a 20% do consumo nacional. Nos postos de gasolina, motoristas relatam filas de até 24 horas. E, mesmo assim, sem garantias de abastecimento.

A falta de combustível passou a ter até um impacto político. As grandes caravanas de todo o canto do país para marcar as principais datas da revolução, em Havana, passaram a ser reduzidas ou até canceladas.

Outro símbolo da crise tem sido a questão do acesso aos alimentos. 85% da comida consumida no país é importada. Em meados de 2023, o presidente do Parlamento cubano, Esteban Lazo, admitiu que praticamente 100% da cesta básica estava sendo importada.

A grande dependência passou a custar caro quando, nos mercados internacionais, o preço dos alimentos explodiu por conta da guerra na Ucrânia.