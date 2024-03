Embraer negocia com sauditas base de produção militar no Oriente Médio

Mercado bilionário

Em 2022, a Arábia Saudita foi a quinta maior investidora no setor militar, superando Alemanha, França e Reino Unido. Dos 184 bilhões de dólares de gastos oficiais do Oriente Médio com armas, os sauditas somaram US$ 75 bilhões, um salto de 16% entre 2021 e 2022.

Os dados são da SIPRI, centro de estudos da Suécia e que serve de referência no mundo para gastos militares.

Entre os importadores, o país foi o segundo no mundo, superado apenas pela Índia. Entre 2018 e 2022, eles representaram quase 10% de todas as compras militares do mundo. 78% de todo o fornecimento veio dos EUA. Isso incluiu mais de 90 jatos e 20 mil bombas guiadas.

No caso da Embraer, a empresa já vendeu jatos no passado aos sauditas. Hoje, eles já deixaram e ser usados.

Uma das esperanças da empresa é de atender à estratégia saudita, conhecida como Visão 2030. O setor de segurança é um dos pilares do regime em Riad, na esperança de reduzir sua dependência em relação ao petróleo. Para os sauditas, uma das metas é o desenvolvimento de uma indústria local e a empresa brasileira considera que pode contribuir nessa transformação.