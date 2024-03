Escritora mais vendida do Brasil, Carla Madeira cruza fronteiras

Em "Tudo é rio", eu não tinha essa noção do alcance que a coisa tomaria. Eu estava no meu território e faria o que quisesse. Nos outros livros, já com as ressonância de Tudo é Rio, eu me surpreendi com minha capacidade e desejo de fazer o que eu queria fazer e correr riscos. Eu consegui me proteger.

Vivemos no Brasil um cenário de ampla difusão de desinformação. A arte e a literatura tem um papel nesse mundo em que está ameaçado de não saber o que é real e o que não é real?

Tenho medo de dar um papel utilitário para a arte. A arte não pode cair nessa. É importante que a arte continue sendo um espaço de liberdade das pessoas, do artista. E, ao usar esse espaço para lidar com suas questões, vamos construindo esse painel do humano. Isso vai construindo uma painel das questões da humanidade. Não é uma coisa feita para ser útil, mas que é absolutamente necessária por ser o espaço genuíno de cada um de encaminhar suas questões, sua loucura, sua experimentação, seus riscos, seu lado escuro, suas angústias. Por isso a arte puxa o mundo.

O que o contexto brasileiro te influencia em teus personagens e na tua escrita?

Vivi muito as questões do interior de Minas. Há o aspecto religioso que obviamente não é só brasileiro, mas que está fortemente aqui. Dessas tantas possibilidades de Deus. Um Deus que cada um sente dono, que cria, coloca as regras. O quanto que isso tem de violento, mas o tanto que isso tem de possibilidade de humanização e empatia. Não busco trazer respostas para isso. Mas trazer essas possibilidades. Como a religião pode ser objeto de dominação e violência. Mas como também permite ser uma força que nos une e humaniza.

Em Tudo é Rio, algo que foi muito forte é a sexualidade feminina, que é tão interditada. Desconstruiu o modelo. Desorganizar esse pensamento de como deve ser a sexualidade feminina para ela ser aceita.