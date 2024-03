Chefe do Itamaraty irá ao Oriente Médio, e Israel fica de fora do roteiro

O chanceler Mauro Vieira fará seu primeiro périplo pelo Oriente Médio, desde que assumiu o comando do Itamaraty. No centro da pauta está a tradicional defesa por parte do Brasil da criação de dois Estados como solução para a crise entre palestinos e israelenses. Mas a viagem não incluirá Israel no roteiro.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que, a partir de 15 de março, o chefe da diplomacia brasileira visitará Amã, na Jordânia; Ramallah, na Palestina; Beirute, no Líbano; e Riad, na Arábia Saudita. "Na oportunidade, manterá encontros com seus homólogos em cada um desses países", diz o texto.

Diplomatas explicaram que o chanceler cumpre uma viagem com base em convites que tinham sido feitos a ele por esses governos, antes mesmo da eclosão da crise entre Israel e Brasil. Não havia um convite do governo de Benjamin Netanyahu para uma visita do chanceler brasileiro.