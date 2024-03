Às vésperas de eleição, PF abriu apuração para ligar narcotráfico a Lula

Torres também foi questionado se havia sido ele que repassou a informação ao então presidente Jair Bolsonaro "sobre uma possível delação do General Carvajal de que pelo período de 10 anos o dinheiro do narcotráfico teria abastecido Lula da Silva". O ex-ministro disse que não se lembrava da questão do venezuelano.

Instantes depois, ele teria se lembrado. Mas disse que "não tomou conhecimento do assunto à época".

Perguntando quais foram as providências que o então presidente Bolsonaro determinou a ele para que, na condição de Ministro da Justiça, atuasse sobre uma possível delação do General Carvajal, ele apenas disse que não houve qualquer solicitação por parte do então presidente.

Torres ainda seria questionado se uma possível delação do general venezuelano teria resultado em um procedimento investigativo na PF. Mas apenas indicou que não tinha conhecimento.