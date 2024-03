Brasil irá liderar campanha para admissão da Palestina como membro da ONU

O Brasil é o único país latino-americano no conselho da agência da ONU e sua contribuição foi muito maior no passado. Em 2023, o embaixador Celso Amorim indicou que o país faria uma contribuição, mas não havia indicado o valor.

Lula é nomeado membro honorário de Fundação Yasser Arafat

A sinalização do governo brasileiro ocorre no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é escolhido como membro honorário do conselho de Curadores da Fundação Yasser Arafat, entidade que tem como objetivo preservar o legado do líder palestino e contribuir para a "unidade" entre os palestinos.

Num evento na manhã deste domingo, em Ramallah, o chanceler Mauro Vieira representará Lula. A entidade é hoje liderada por Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. O gesto dos palestinos é um reconhecimento ao brasileiro pela defesa da causa palestina.

Chanceler pede cessar-fogo em roteiro que não inclui Israel

A viagem de Mauro Vieira pelo Oriente Médio marca seu primeiro périplo pela região. O chanceler esteve na Jordânia e ainda visitará o Líbano e Arábia Saudita.



No centro da pauta está a tradicional defesa por parte do Brasil da criação de dois Estados como solução para a crise entre palestinos e israelenses. Mas a viagem não incluirá Israel no roteiro.