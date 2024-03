Israel nega visto a chefe de agência da ONU que iria a Gaza contra fome

As províncias de Deir al-Balah e Khan Younis, no sul do país, e a província de Rafah, estão classificadas na Fase 4 do índice de desnutrição, apontado como "Emergência". "No entanto, na pior das hipóteses, essas províncias enfrentam o risco de fome até julho de 2024", diz.

Além disso, o informe constata que "toda a população da Faixa de Gaza (2,23 milhões) está enfrentando altos níveis de insegurança alimentar aguda".

"Entre meados de março e meados de julho, no cenário mais provável e sob a premissa de uma escalada do conflito, incluindo uma ofensiva terrestre em Rafah, metade da população da Faixa de Gaza (1,11 milhão de pessoas) deverá enfrentar condições catastróficas", completou.

"Essa análise atualizada confirma o que todos nós temíamos: uma deterioração rápida e profunda da situação da segurança alimentar em Gaza. Metade da população está enfrentando níveis catastróficos de insegurança alimentar", disse Beth Bechdol, diretora-geral adjunta da FAO. "Isso atinge o nível mais alto já registrado, diferente de tudo o que já vimos antes. Em dezembro, o relatório anterior indicou que a fome era provável. Se não forem tomadas medidas para cessar as hostilidades e fornecer mais acesso humanitário, a fome é iminente. Ela pode já estar ocorrendo. É necessário acesso imediato para facilitar a entrega de assistência urgente e crítica em escala", completou.

Segundo o levantamento, "praticamente todas as famílias estão pulando refeições todos os dias e os adultos estão reduzindo suas refeições para que as crianças possam comer". "Nas províncias do norte, em quase dois terços dos lares, as pessoas passaram dias e noites inteiros sem comer pelo menos 10 vezes nos últimos 30 dias. Dados recentes mostram que, nas províncias do norte, uma em cada três crianças com menos de dois anos de idade está gravemente desnutrida", afirmou.