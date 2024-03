Guerra em Gaza vira pesadelo para organizadores das Olimpíadas de Paris

Uma das grandes preocupações dos organizadores é a delegação de Israel, ainda sob o trauma dos atentados de 1972 em Munique e, neste momento, diante da repercussão da ofensiva militar sobre Gaza. No evento na Alemanha, oito membros de um grupo palestino conseguiu se infiltrar na Vila Olímpica e matou onze israelense.

Os organizadores se mantêm em completo silêncio. Mas fontes garantem que a delegação de Tel Aviv, neste ano, contará com segurança privado e armado dentro da Vila Olímpica.

A presidente do Comitê Olímpico de Israel, Yaël Arad, admitiu em recente entrevista para a RMC Sport que está "preocupada". Mas diz confiar nas autoridades francesas.

Um dos grandes desafios é a cerimônia de abertura que, pela primeira vez, ocorrerá fora do estádio, ao ar livre e com o desfile das delegações diante de milhões de pessoas. Arad garante que a delegação de Israel estará presente. "Faremos como as demais delegações", garantiu.

Se não bastasse, o evento ocorre em um país que atravessou vários atentados e centenas de mortos nos últimos anos.

Mas, com 15 milhões de turistas sendo aguardados para o verão, o COI precisará lidar com questões reais se houver uma manifestação pro palestina durante um torneio com atletas israelenses, se algum medalhista subir ao pódio com a bandeira palestina ou mesmo se um atleta estrangeiro se recusar a confrontar um adversário israelense.