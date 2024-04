Silvio Almeida alerta para 'indícios de racismo' em processo em Portugal

Junto com sua expansão, porém, vieram os processos. Desde 2010, ele é acusado de abuso de confiança, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

"Este é um caso que, na minha concepção, merece atenção da comunidade internacional devido aos fortes indícios de lawfare e racismo", afirmou Silvio Almeida. "A experiência já nos mostrou a maneira como tais práticas minam a democracia e violam direitos humanos", afirmou.

"O próprio modo com que o caso é conhecido - o Caso do Preto - já é um alerta para que as instituições responsáveis pela garantia dos direitos humanos se debrucem sobre a questão", disse. "Lawfare e racismo são, inequivocamente, violações de direitos humanos", alertou.

Sobrinho foi o presidente executivo do Banco Espírito Santo Angola (Besa), e acusado de ser o responsável por desvios de fundos ocorridos durante sua gestão. A denúncia é que sua administração precipitou a queda do Banco Espírito Santo, em Portugal, um dos maiores do país e que chacoalhou com o sistema financeiro.

O caso ainda implicou a Suíça, já que o empresário foi acusado de ter usado o sistema financeiro local para transferir os fundos. A denúncia era que, às vésperas da queda da instituição, ele transferiu para os cofres suíços cerca de US$ 400 milhões. Os procuradores em Berna congelaram as suas contas bancárias e os seus imóveis.

O vazamento de documentos do Suisse Secrets revelou ainda que Sobrinho abriu 12 contas no banco Credit Suisse, sendo que a maior delas tinha 78 milhões de francos suíços.