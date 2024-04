UE vai exigir de Musk medidas contra desinformação em eleição 

A plataforma de Musk já havia sido alertada pela UE em outubro de 2023 por conta da disseminação de mensagens de ódio após os ataques do Hamas, em 7 de outubro. Em dezembro, os europeus abriram uma investigação formal contra a empresa, diante das suspeitas de que a empresa não está cumprindo as regras do bloco sobre a difusão de conteúdo tóxico.

Agora, todas as empresas terão de mostrar como irão garantir que anúncios políticos e deepfakes sejam claramente rotulados como tal. A UE ainda vai exigir que cada uma delas crie equipes especializadas para monitorar possíveis ameaças e narrativas que ameacem a democracia.

Pelas regras da UE, as plataformas também terão que garantir que seu algoritmo promova conteúdo diversificado. Ou seja, a plataforma X terá de dar o mesmo impulso ou espaço para candidatos de direita ou esquerda. Nos últimos meses, informes de pesquisadores apontam como a plataforma tem privilegiado conteúdo da extrema direita.

No mês passado, a UE chegou a produzir um guia sobre o que cada empresa poderia fazer. Se nenhuma das sugestões forem usadas, a empresa ainda assim terá de provar que as medidas adotadas são "igualmente eficazes".

Para o final de abril, os europeus planejam realizar um primeiro "teste de estresse" com as principais plataformas. Ainda que a empresa de Musk tenha se retirado de uma iniciativa conjunta do setor para responder às ameaças eleitorais, a UE insiste que a companhia terá de seguir suas regras.

Propaganda política no radar

O UOL obteve documentos que ainda mostram o diálogo entre deputados europeus e a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, e que revelam a preocupação com a empresa de Musk.