Após apoiar Netanyahu contra Haia, bolsonaristas usam corte contra Moraes

Numa das viagens de bolsonaristas para Israel, em 2021, as reuniões terminaram com a publicação de um comunicado no qual o governo de Netanyahu explicava que as duas delegações "discutiram os desenvolvimentos recentes no Tribunal Penal Internacional (TPI), no Conselho de Direitos Humanos (CDH) e em outros fóruns".

Durante a viagem os então chanceleres Ernesto Araújo e Gabi Ashkenazi discutiram a existência de uma denúncia contra Israel em Haia.

"O Ministro Ashkenazi expressou o profundo apreço de Israel pela posição consistente e de princípio do Brasil de que a abertura de uma investigação no TPI é um desserviço à causa da justiça, o que enfraquecerá as perspectivas de um acordo negociado para o conflito israelense-palestino", disse a nota israelense.

Fontes diplomáticas revelaram ao UOL que, naquele momento, Netanyahu sugeriu a Bolsonaro que se preparasse para uma defesa em Haia, diante das denúncias que existiam contra ele.

Calote histórico dado por Bolsonaro contra Tribunal

Bolsonaro ainda terminou seu mandato deixando um calote histórico no TPI. Ao final de 2022, o Brasil era o maior devedor da corte e ficou prestes a perder seu poder de voto.