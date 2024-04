Brasil assume identidade afro em política externa e se reposiciona na ONU

O claro recado multilateral, de politica externa inclusiva e diplomacia afrodescendentes, com defesa do que já foi conseguido desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, com a Década de Afrodescendentes e a Conferência de Durban.

Apoio ao lançamento da Segunda Década Internacional sobre Afrodescendentes (2025-2034).

Apoio da comunidade internacional para a negociação pelos países da Declaração de Direitos Humanos dos Afrodescendentes.

O reposicionamento não é apenas simbólico. No aspecto diplomático, a iniciativa interessa ao governo que tenta, depois de seis anos de ausência na África, retomar seu protagonismo no continente e ampliar as alianças. Isso inclui um reforço da cooperação com os países da CPLP e Caribe. Dentro do Itamaraty, porém, vozes críticas alertam que, apesar das boas intenções e de uma mudança no diálogo, a estratégia diplomática para a África é ainda uma incógnita.

Ao UOL, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que o trabalho do governo será ainda o de colocar o Brasil num compromisso de nível máximo para viabilizar a proclamação de uma segunda Década Internacional de Pessoas Afrodescendentes, para o período de 2025-2034.

"Vamos também incidir, e nos colocar como exemplo, a adesão dos países-membros ao 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS 18), o da igualdade étnico-racial", disse. Segundo ela, o "Estado brasileiro aderiu voluntariamente, num compromisso com medidas para eliminação da discriminação racial no trabalho; ações por reparação, memória, verdade e justiça; habitação e saúde".