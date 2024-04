EUA advertem os iranianos e exigem na ONU que Teerã seja responsabilizado

Segundo ele, as "ações irresponsáveis" do Irã ameaçam a região. "A ação do Irã não pode ficar sem respostas", insistiu. "O Irã viola suas obrigações por meio de Guarda Revolucionaria, armando grupos no Iêmen, atacando navios e armando o Hezbollah", disse. Wood ainda acusou Teerã de transferir drones para os russos e violar direito internacional.

Para completar, o governo americano acusou o Irã de ser cúmplice de ataques de 7 de outubro, por parte do Hamas.

Segundo os americanos, "por ser uma ameaça à segurança, o Irã precisa ser responsabilizados", "Se Irã tomar medidas contra EUA e Israel, será responsabilizado", disse.

Segundo ele, os americanos "não querem uma escalada" e garantem que todas as ações que tomaram foram de garantir a defesa de Israel. "Mas para evitar que isso continue, precisamos condenar o que foi realizado", disse.

"A meta é desescalar e depois voltar a uma negociação para acabar a crise em Gaza", completou Wood.

Nem todos concordaram com os americanos. O governo da Argélia admite que crise ganha uma dimensão preocupante. Mas pede que todos evitem escalada e não condena iranianos.