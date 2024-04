Rachado, Conselho da ONU termina sem condenar Irã e com troca de farpas

A reunião do Conselho de Segurança, neste domingo (14), para lidar com os ataques iranianos sobre Israel se transformou em uma troca de acusações, revelou a dimensão da tensão global e um profundo racha entre as potências. EUA, Irã e Israel ainda usaram o encontro para fazer ameaças mútuas.

A sessão terminou sem uma declaração final, sem um acordo para condenar o Irã pelos mísseis disparados e sem novas sanções, como pediam israelenses. Não estava previsto que houvesse uma votação sobre uma resolução. Mas, antes do encontro, havia a esperança de que o órgão pudesse produzir pelo menos uma declaração pública sobre a crise ou mesmo um comunicado de imprensa. Mas nada isso foi possível.

O encontro começou com um alerta do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre o fato de o Oriente Médio estar "à beira do abismo" e que a segurança mundial se deteriorava "a cada hora".