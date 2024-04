Emocionada, Anielle evoca Marielle na ONU e propõe tratado de igualdade

Anielle foi aplaudida quando afirmou que, a partir da iniciativa, a União Africana agora possui o mesmo estatuto que a União Europeia, até então o único bloco regional com membros de pleno direito no Grupo. "O continente africano desempenha um papel central na história da humanidade, com relevância expressiva também no comércio global. O G20 se qualifica com a chegada da União Africana", disse.

De forma declarada, o governo Lula vai usar a ONU nesta semana como palco para um reposicionamento de seu perfil internacional e assumir a identidade afro como parte da cultura, estratégia diplomática e de políticas sociais.

O reposicionamento não é apenas simbólico. No aspecto diplomático, a iniciativa interessa ao governo que tenta, depois de seis anos de ausência na África, retomar seu protagonismo no continente e ampliar as alianças. Isso inclui um reforço da cooperação com os países da CPLP e Caribe. Dentro do Itamaraty, porém, vozes críticas alertam que, apesar das boas intenções e de uma mudança no diálogo, a estratégia diplomática para a África é ainda uma incógnita.