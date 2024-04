Reduto bolsonarista, escritório da Apex em Miami é alvo de mudanças

Bolsonaro foi obrigado a ceder e, para não desagradar sua base, anunciou que o governo estabeleceria um escritório da Apex em Jerusalém. O gesto seria para fortalecer a parceria com o país nos temas de inovação, tecnologia e investimentos.

Em 2023, Israel ocupava a modesta posição de 34o maior fornecedor de bens ao Brasil, com um fluxo bilateral de cerca de US$ 2 bilhões.

A inauguração do escritório contou naquele momento com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, e o deputado Eduardo Bolsonaro.