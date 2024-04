Rede de fake news da extrema direita ameaça pacto global contra pandemias

"O governo Biden está em processo de finalização de um acordo que daria à OMS autoridade quase total para ditar as políticas dos Estados Unidos durante uma pandemia", diz a legenda de uma postagem no Instagram do ultraconservador The Epoch Times, sem qualquer relação com a realidade.

De acordo com o "relatório", o tratado incluiria "políticas de vacinação, de confinamento, de fechamento de escolas, rastreamento de contatos de cidadãos americanos e até mesmo o monitoramento de discursos online se esses discursos forem contra a narrativa oficial".

O que diplomatas descobriram é que a campanha de "conscientização" já vem ocorrendo há meses. Ainda em 9 de maio de 2023, por exemplo, o tratado foi um dos principais tópicos de discussão durante o programa que Bannon mantém nas mídias sociais. A ex-deputada republicana de Minnesota Michele Bachmann foi entrevistada pelo guru da extrema direita e acusou Biden de "apresentar emendas que proporiam que todas as nações da Terra cedessem sua soberania sobre as decisões nacionais de saúde para a OMS".

Dez dias depois, Tucker Carlson, da Fox News, também espalhou as mentiras sobre o tratado. "O governo Biden está muito próximo de entregar à Organização Mundial da Saúde o poder sobre todos os aspectos, os aspectos íntimos, de sua vida. Então, imagine os abusos das liberdades civis que você viveu durante os lockdowns da covid, mas permanentes e administrados por um país estrangeiro", disse ele.

Do outro lado, o governo americano tenta negar as falsas alegações da extrema direita. Em uma declaração, insistiu que "é falso afirmar que a Organização Mundial da Saúde tem agora, ou terá em virtude dessas atividades, qualquer autoridade para direcionar a política de saúde dos EUA ou ações nacionais de resposta a emergências de saúde".

Ligações com bolsonarismo

Mas a força da extrema direita não inclui apenas blogueiros e contas de mídia social. Em Genebra, a Alliance Defending Freedom (ADF) International também está reforçando as alegações de que o tratado pode impor restrições à liberdade de expressão.