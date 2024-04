ONU é pressionada a criar tribunal sobre escravidão e fundo de reparação

Na semana passada, o Fórum da ONU que reúne as principais lideranças mundiais na questão da afrodescendência foi concluído e uma das propostas que será encaminhada se refere à reparação.

O órgão não tem o poder de criar ou estabelecer novas resoluções internacionais. Mas pode recomendar ações por parte da Assembleia Geral da ONU.

Uma delas é o reconhecimento do sistema escravagista como um crime contra a humanidade. Nesse contexto, a análise que ganha força é que a reparação é a única forma de acabar com um ciclo vicioso que teve origem na exploração de mão de obra e, hoje, tem seu legado na forma de miséria e desigualdade. Para o fórum, portanto, um mecanismo de reparação "é o rosto da Justiça no século 21".

Entre as propostas que seguirão para os governos, portanto, estão a criação de dois instrumentos:

O estabelecimento de um fundo internacional de reparação

A criação de um tribunal internacional especial para examinar demandas sobre escravidão e colonialismo, assim como servir como padrão para a definição de valores de reparações

O órgão ainda vai pedir que casos como o do Haiti sejam tratados de forma prioritária. O tema, porém, divide os governos. Se africanos e caribenhos se apresentam como os principais porta-vozes da ideia, governos europeus mostram resistência diante da possibilidade de que sejam "condenados" a pagar pelo sistema que lhes permitiu enriquecer no passado.