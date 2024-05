País de origem de escravizados, Benin quer dar cidadania a afrodescendentes

Ao explicar o projeto, o governo do Benin afirmou que a escravidão "deixou feridas profundas na África e nos descendentes dos deportados e escravizados".

A cidadania, agora, "permite que os afrodescendentes se reconectem com suas raízes e mantenham um vínculo vivo com as terras de seus ancestrais". Ela reconhece que "a maioria dos afrodescendentes deseja encontrar um vínculo com seus reinos originais ou, na falta disso, com as repúblicas que os substituíram".

O governo não esconde que ainda espera que essa lei incentive os afrodescendentes a investir no país e participar de seu desenvolvimento socioeconômico.

O projeto define o afrodescendente como: