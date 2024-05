Sem reassumir posto, embaixador brasileiro retorna para Tel Aviv

Três meses depois de deixar Tel Aviv diante da crise instaurada entre Brasil e Israel, o embaixador Frederico Meyer, retornou na manhã desta sexta-feira para Israel. Segundo o Itamaraty, isso não significa que ele reassumiu o posto.

O diplomata havia sido convocado para Brasília para consultas, depois de o governo estimar que ele havia sido humilhado pela administração de Benjamin Netanyahu, em fevereiro. O gesto foi um protesto contra o governo de Israel.

Fontes do Palácio do Planalto indicaram que o Brasil não quer "perder o controle" da relação com Israel. O embaixador israelense em Brasília em nenhum momento deixou o cargo, ainda que sua proximidade com o bolsonarismo tenha levado uma ala do governo Lula a defender sua retirada.