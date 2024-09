Lula se reúne com líder da UE após queixa do Brasil contra lei ambiental

Há dez dias, o governo brasileiro enviou uma carta para a UE criticando a lei do bloco que proíbe a importação de produtos de áreas recentemente desmatadas e pedindo que a medida seja reavaliada. O temor do Brasil é de que, uma vez implementada, a lei possa ser usada como um instrumento de protecionismo disfarçado. O impacto pode chegar a US$ 15 bilhões.

Desde 2020, o Itamaraty vem alertando aos europeus sobre os riscos de que a lei possa violar as regras internacionais do comércio e não descarta até mesmo recorrer aos tribunais internacionais contra o bloco.

O Brasil ainda conseguiu criar uma espécie de aliança entre países emergentes que, durante a tramitação da lei, enviaram um carta para a UE para denunciar o projeto.

Agora, o governo pede que o bloco "reavalie urgentemente sua abordagem sobre o tema" e qualifica a lei como um instrumento "unilateral e punitivo".

A viagem para Nova York ainda inclui um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chefe de governo da Espanha, Pedro Sanchez.

Haiti

Durante a viagem, Lula ainda estará com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille. O Brasil descarta uma nova missão de paz no país caribenho. Mas sinaliza que quer ajudar e vai ouvir do chefe do governo haitiano quais são as principais necessidades e ajudas que podem ser avaliadas.