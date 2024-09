Lula testa ambição e influência global em cúpula da ONU em NY

A situação levou o governo brasileiro a recalibrar o discurso do presidente. O texto começou a ser desenhado ainda no mês passado, mas foi há uma semana que os rascunhos haviam sido preparados no Itamaraty chegaram ao Palácio do Planalto. Ali, uma decisão política será tomada sobre os pontos que entram e os que são retirados.

Nas versões iniciais do texto, a questão climática já seria amplamente mencionada e seria um dos pilares da mensagem. Mas, desde que as queimadas ganharam dimensões nacionais, assessores do Palácio do Planalto passaram a julgar a necessidade de que a questão ganhasse um peso ainda maior. Inclusive para não soar como um discurso desconectado da realidade.

Além de denunciar os atos criminosos, uma das expectativas da fala é reforçar a ideia de que as queimadas servem de alerta para a necessidade de intensificar as ações de mitigação e prevenção à mudança do clima, de proteção ambiental e de ampliação de políticas de desenvolvimento sustentável.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou em conversa com o UOL existir uma percepção de que o Brasil está comprometido a lutar contra o desmatamento. Há o temor, porém, de que a crise de queimadas no Brasil possa ser usada por governos estrangeiros para se blindarem de acusações e tentar reduzir o papel do Brasl no lobby por um maior compromisso financeiro dos países para bancar a transição energética no mundo.

Diplomatas admitiram à reportagem que, se o discurso tivesse ocorrido há um mês, o tom da participação do Brasil seria diferente. "Seremos testados", admitiu à reportagem um embaixador brasileiro do alto escalão do governo.