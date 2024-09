Seca e queimadas no Brasil levam Lula a recalibrar fala de abertura na ONU

"As tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul e, mais recentemente, das queimadas em boa parte do território nacional alertam para a necessidade de intensificar nossas ações de mitigação e prevenção à mudança do clima, de proteção ambiental e de ampliação de políticas de desenvolvimento sustentável, em particular o combate à pobreza e à desigualdade", disse, em evento na ONU.

Diferentes discursos vão compor mensagem do Brasil

Lula, porém, não fará apenas um discurso em Nova York, e o governo considera que para entender de forma completa sua mensagem será necessário levar em conta todas suas principais falas.

A primeira delas ocorre no domingo, na Cúpula do Futuro, também na ONU. Ali, a mensagem será a de que uma reforma do Conselho de Segurança até 2030 deve ser um objetivo. Ele também deve insistir na abertura dos organismos financeiros para também atender aos interesses dos emergentes.

Outro momento importante na construção da narrativa de Lula será o encontro com cerca de 20 governos, também no dia 24. O grupo vai dar uma mensagem de apoio à democracia e de combate aos extremismos políticos.

Lula, ao contrário de anos anteriores, não ficará hospedado em um hotel de Nova York. Ele e a primeira-dama irão se hospedar na casa do embaixador do Brasil na ONU. Ministros e assessores, porém, serão distribuídos por hotéis pela cidade.