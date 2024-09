Ao chamar Maduro de ditador, Boulos segue Boric e costura nova esquerda

A decisão do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) de chamar Nicolás Maduro de "ditador" ocorre dias depois de o presidente chileno, Gabriel Boric, cobrar das esquerdas latino-americanas "coerência" ao defender os direitos humanos e a democracia.

Num evento na ONU, convocado por Espanha e Brasil, o chileno usou o palco não apenas para alertar sobre a extrema direita, mas para destacar como as esquerdas não podem medir ditaduras ou violações de direitos humanos com "réguas diferentes", dependendo de quem as cometa.

Em outras palavras: não há como denunciar ditadores em outras regiões e, quando as violações são de regimes ideologicamente alinhados, fechar os olhos.