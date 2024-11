Bíblia, censura e superpoderes a Trump: o plano da extrema direita nos EUA

"O próximo governo pode precisar adotar uma nova abordagem para o processo de confirmações a fim de garantir uma transição adequada e rápida. da agenda do Dia Um", afirma.Também é recomendado que o novo governo "também deve procurar remover da exigência de confirmação os cargos de nível mais baixo, mas ainda assim importantes, que atualmente exigem confirmação do Senado".

Na prática, a proposta permitiria a tomada de agências e instituições do Executivo por pessoas leais ao governo.

Críticas: o fim dos EUA como o conhecemos

Se o Projeto 2025 abriu um intenso debate na sociedade dos EUA, coube ao Centro para o Progresso Americano uma avaliação aprofundada pelo plano. Suas conclusões apontam para os riscos de uma implementação de suas recomendações, caso Donald Trump vença as eleições.

"Muito simplesmente, se o Projeto 2025 for implementado, os Estados Unidos ficarão irreconhecíveis", disse o Centro. "Em vez disso, eles se assemelhariam a autocracias do mundo todo, como a Hungria e a Turquia, que, nos últimos anos, enfraqueceram seriamente suas democracias e investiram um poder desordenado em líderes autoritários que atendem aos interesses deles mesmos, não do público", alertou.

"O Projeto 2025 derrubaria as grades de proteção, incluindo o armamento do Departamento de Justiça dos EUA contra oponentes políticos e americanos comuns; a substituição de dezenas de milhares de funcionários públicos apartidários por leais à ordem do presidente", disse.