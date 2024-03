Eleitor que se diz 'de direita' é mais do que o dobro dos 'de esquerda'

O resultado mostrou que 18% se dizem de esquerda, 28% se dizem de centro e 41% se dizem de direita. Essa mesma pesquisa foi feita quatro anos atrás e 17% se diziam de esquerda, enquanto 39% se diziam de direita.

Agora tem uma diferença de 23% a mais de pessoas que se consideram de direita em relação as que se consideram de esquerda. Agora o centro murchou. Antes eram 34% e agora são apenas 28%. José Roberto de Toledo

Outro dado apontado pela pesquisa foi de que Lula obteve muitos votos do eleitorado de direita nas últimas eleições. Apesar do crescimento dessa parcela do eleitorado, o petista conseguiu derrotar Jair Bolsonaro. A pesquisa apontou que entre as pessoas que votaram em Lula nas últimas eleições, 27% se consideram de direita.

Essa pesquisa aconteceu depois do fim do governo Bolsonaro e depois da eleição do Lula, o que mostra que a eleição do Lula não é exatamente uma vitória dos eleitores de esquerda. É claro que os eleitores de esquerda votaram maciçamente no Lula, mas entre os que votaram no atual presidente, 27% se dizem de direita. Em termos gerais, foram quatro anos de propaganda bolsonarista falando mal da esquerda e enaltecendo a direita. José Roberto de Toledo

A pesquisa também fez um recorte religioso, no qual apenas 13% dos eleitores evangélicos se dizem de esquerda, enquanto 47% se dizem de direita. Já no eleitorado que se diz sem religião, 22% é de esquerda e 29% se considera de direita. Além disso, apesar de Lula ter conquistado uma grande vitória no Nordeste, 46% dos entrevistados se disseram de direita, enquanto a região com menos pessoas que se consideram de direita foi a Sudeste.