Bolsonaro será indiciado por mais de uma tentativa de golpe de Estado

Os autores do texto do relatório escreveram 'tentativa inicial' e, se houve uma tentativa inicial, é porque teve outra. Também escreveram 'nova tentativa' de golpe, então fica claro que não houve só uma tentativa de golpe. Não precisa ser um gênio para concluir que a PF trabalha na direção de indiciar Bolsonaro por mais de uma tentativa de golpe de Estado. Tales Faria

A reunião em que Bolsonaro apresentou a minuta do golpe para comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é considerada apenas uma preparação para o golpe e não tem poder jurídico para indiciar Bolsonaro. O colunista do UOL, entretanto, elencou ao menos três tentativas de golpe consumadas que podem indiciar o ex-presidente.

Uma tentativa de golpe que pode levar Bolsonaro para a prisão é a invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Isso é um ato golpista e uma tentativa de ruptura com o estado democrático de direito. Outra é a invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação do Lula como presidente. Aquilo era para ver se o exército vinha e dava um rebuliço. A outra tentativa foi quando tentaram explodir uma bomba em um caminhão de combustíveis no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. Aquilo seria uma loucura e motivo para colocar as tropas nas ruas. Tales Faria

Além de elencar ao menos três tentativas de golpe, Tales também destacou que Bolsonaro poderá ter problemas judiciais nos Estados Unidos pela falsificação dos cartões de vacinação.

Ele cometeu falsidade ideológica nos Estados Unidos e também pode acabar sendo processado lá. Ele levou mais gente e liderou uma turma toda cometendo crimes, então também vai ter que enfrentar esse problema futuramente. Tales Faria

***